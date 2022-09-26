В Туркменистане открыли учебно-сервисные центры для автомобилей КАМАЗ

В Лебапском и Марыйском велаятах страны прошла торжественная церемония открытия сервисных центров по ремонту и обслуживанию автомобилей марки «КАМАЗ» с обучением технического персонала.

Согласно распоряжению Президента Туркменистана о строительстве технических и учебных центров для КАМАЗов во всех областях страны, объект в Марыйском регионе возведен хозяйственным обществом «Askan», а в Лебапском – индивидуальным предприятием «Awtotrans».

Общая площадь каждого нового объекта заняла один гектар. В двухэтажных зданиях учебно-сервисных центров расположились административное здание, складское помещение и ремонтный цех. Здесь также размещены шоу-рум, мойка для автомобилей, автостоянка с навесом и резервуары с водой.

В центрах созданы все условия для работы – оснащены необходимым оборудованием и инструментом для диагностики, обслуживания и ремонта всего модельного ряда техники КАМАЗ.

Спецтехника Камского автомобильного завода широко используется на крупнейших в Туркменистане строительных площадках. Очередной крупный центр для обслуживания автомобилей КАМАЗ будет способствовать повышению отдачи от работы отечественных строителей, ускоренной реализации намеченных строительных проектов.