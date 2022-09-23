Стартует второй сезон проекта «Юные вестники мира»

Институт международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана объявил о запуске второго сезона интеллектуального проекта для старшеклассников страны «Юные вестники мира», организованного вузом и Школой молодых дипломатов в его составе.

Общая тема нового сезона получила название «Диалог — гарантия мира: культура мира в дипломатическом наследии античной эпохи». Содержание второго сезона составят четыре игры, по итогам которых в финале встретятся сильнейшие участники интеллектуального проекта. Для четырех игр на основе конкурсного отбора, соответственно, будут сформированы четыре команды игроков.

Известны темы предстоящих игр, благодаря чему в распоряжении желающих принять в них участие достаточно времени на основательную подготовку.

Тема встречи первой команды игроков звучит так: «От Древнего Маргуша до Парфии: цивилизационные принципы искусства мира».

Вторая игра будет посвящена теме «Древний Китай и цивилизации Дальнего Востока: объединяющая сила различных культур». Третья состоится на тему «Культурно-дипломатическое наследие Древнего Египта и Месопотамии: уроки мира для Ближнего и Среднего Востока».

Участникам четвертой встречи предстоит проявить знания темы «Древние арийские и индийские цивилизации: духовно-нравственные основы дипломатии».

Тема заключительной (финальной) игры будет носить накопительный характер, о ней организаторы объявят чуть позже.

Старшеклассникам школ страны, желающим принять участие в конкурсе, необходимо до 10 октября 2022 года предоставить в организационный комитет личные сведения по следующему адресу электронной почты: parahatchylygynchaparlary@gmail.com.

Информация о конкурсантах должна включать в себя четыре пункта: 1. Личные данные; 2. Достижения в учебе, творчестве, конкурсах; 3. Владение иностранными языками; 4. Учебные интересы, дополнительные занятия, хобби и т.п.

О сроках и датах проведения отборочного испытания кандидаты на участие в проекте будут проинформированы дополнительно. Вся необходимая информация о конкурсе будут регулярно размещаться на официальном сайте ИМО МИД страны www.iirmfa.edu.tm.

Напомним, что первый сезон грандиозного интеллектуального конкурса длился на протяжении практически всего минувшего учебного года. В рамках профориентированного проекта выступили десятки участников – старшеклассников со всей страны, мечтающих о карьере дипломата. Отметим также, что победители проекта, показавшие свои глубокие знания, талант, способности, дипломатические качества на площадке конкурса, в новом учебном году вступили в ряды студентов Высшей школы дипломатии.