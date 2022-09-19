Биологи борются с загрязнениями

В лаборатории биотехнологий Центра технологий Академии Наук Туркменистана проводятся исследования по формированию коллекции эффективных микроорганизмов деструкторов углеводородов, из аборигенных микроорганизмов выделяются углеводородокисляющие бактерии, изучаются характеристики эффективности микроорганизмов-деструкторов в отношении различных углеводородов.

Дело в том, что по степени вредного влияния на экосистемы, нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие промышленные отходы занимают второе место после радиоактивного загрязнения.

Существенную помощь в решении вопроса очистки территории от нефти могут оказать биологические средства. Микробиологические методы способны дополнять технические способы, а в определенных ситуациях не имеют альтернативы. Преимуществом биологических способов обезвреживания является высокая степень утилизации загрязнителя, снижение антропогенной нагрузки на нарушенную экосистему за счет использования естественных природных ресурсов. Поэтому, биологические методы очистки экономически значительно выгоднее, хотя их применение и ограничено весенне-летним периодом.

Важным условием при выборе активных микроорганизмов деструкторов углеводородных загрязнений, а также для создания микробиологических удобрений, в состав которых входят микроорганизмы (микромицеты), содержащиеся в про биотическом продукте, они должны сохранять жизнеспособность на протяжении всего срока их хранения. Такие препараты, создаются на основе микромицетов и азотобактерий.

В связи с этим, проводятся исследования на фито патогенность — болезней растений, вызванных патогенами (инфекционные болезни) и экологическими факторами и определение способности микроорганизмов мацеририровать – разрушать растительную ткань.

Результатами исследований станут данные о штаммах микроорганизмов, которые могут стимулировать рост растений в природных условиях Туркменистана. На основе предложенных штаммов будут разработаны биопрепараты, которые могут обеспечивать стабильную эффективность растениеводства.

Данные препараты и схемы их применения могут быть использованы для решения проблем засоления орошаемых земель Туркменистана.