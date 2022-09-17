Президент Туркменистана встретился с Президентом Республикили Узбекистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, в Самарканде в рамках участия в качестве почётного гостя в Саммите Шанхайской организации сотрудничества, встретился с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

Выразив признательность своему узбекскому коллеге за приглашение, глава государства поблагодарил его за оказанное гостеприимство и тёплый приём и передал тёп­лые слова приветствия от имени Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Приветствуя высокого гостя, Президент Шавкат Мирзиёев отметил, что очень рад вновь принимать главу Туркменистана в Узбекистане. Это в очередной раз подтверждает особый характер двусторонних отношений, которые благодаря усилиям Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова вышли на подлинно стратегический уровень, подчеркнул узбекский лидер, адресовав самые наилучшие пожелания своему хорошему и доб­рому другу Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В рамках встречи собеседники обменялись мнениями по приоритетным направлениям туркмено-узбекского сотрудничества, успешно развивающегося как в двустороннем, так и в региональном формате. Подчёркивалось, что Туркменистан высоко оценивает отношения с Республикой Узбекистан и придаёт большое значение развитию взаимовыгодных связей со своим близким соседом и надёжным партнёром.

По обоюдному мнению сторон, отличительными особенностями межгосударственного диалога являются равноправие, взаимное уважение, открытость и доверительность, понимание важности дальнейшего укреп­ления дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами и странами.

Как отмечалось, одним из основных направлений внешнеполитического курса Туркменистана выступает партнёрство в рамках авторитетных международных структур, в том числе с Шанхайской организацией сотрудничества, с которой Туркменистан успешно взаимодействует на протяжении многих лет, участвует в качестве почётного гостя в Саммитах ШОС. Данный факт рассматривается как знак высокого уважения к внешнеполитическому нейтральному курсу Туркменистана, констатировал глава государства.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана дружественным и доверительным отношениям с государствами-членами ШОС, намерение и в дальнейшем укреплять двустороннее и многостороннее сотрудничество.