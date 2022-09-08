В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ В АШХАБАДЕ ПРОЙДЕТ ВЫСТАВКА

В канун праздника пройдет выставка, посвященная 31-й годовщине независимости Туркменистана. Данную выставку, которая будет посвящена экономическим достижениям, достигнутым за годы независимости, планируется организовать 20-21 сентября в Торгово-промышленной палате Туркменистана, расположенной в Ашхабаде.

Как сообщает электронная газета «Золотой век», выставка сочетает в себе демонстрационный и деловой аспекты. Это смотр социально-экономических достижений страны за годы независимости и одновременно площадка для деловых контактов и продвижения отечественных товаров, предоставляющая возможность гостям своими глазами увидеть и почувствовать грандиозные преобразования, которые происходят в стране.

Многоплановая экспозиция представляет основные структурные подразделения государственного сектора экономики и предприятия частного бизнеса, достижения в сфере образования, науки, культуры, спорта и туризма.