Встреча министра иностранных дел Туркменистана с министром иностранных дел Королевства Саудовской Аравии

7 сентября 2022 года в рамках первой встречи стратегического диалога между Министрами иностранных дел стран-участниц Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) и государств Центральной Азии Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел ряд двусторонних встреч.

В частности, состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Королевства Саудовской Аравии Файсалом бин Фарханом Аль Саудом.

В ходе встречи стороны подчеркнули значимость укрепления и развития двусторонних отношений по различным направлениям сотрудничества. Собеседники рассмотрели актуальные вопросы в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.