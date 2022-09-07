Туркменистан планирует принять участие в Глобальном саммите по трансформации образования

Как отмечалось на заседании правительства в пятницу, делегация Туркменистана намерена принять участие в работе Глобального саммита, посвящённого вопросам реформирования мировой системы образования, который состоится в Нью-Йорке 16–19 сентября под эгидой ЮНЕСКО. Саммит призван возродить коллективную приверженность образованию после пандемии, сделать образование центральной составляющей более широких усилий по восстановлению, направленных на преобразование экономики и общества и ускорение прогресса в области устойчивого развития.

Туркменистан поддержал идею проведения этого мероприятия ООН, и летом провел широкие Национальные консультации в сотрудничестве с международными организациями. Помимо специалистов научно-образовательной сферы, в них приняли участие законодатели, представители Института государства, права и демократии Туркменистана, различных министерств и ведомств, общественных организаций, журнала «Bilim», частных образовательных центров и молодые послы ЦУР.

Они обсудили вопросы содержания образования и методики обучения в XXI веке, определения основных стратегических преобразований и инструментов для переосмысления образования и ускорения прогресса в достижении общих целей в сфере образования; повышения показателей национальной системы образования, устойчивого финансирования образования со стороны государства и частного сектора. Высказанные в ходе консультаций мнения, идеи и предложения были собраны и обобщены в сводном отчете для секретариата Саммита и в Национальном заявлении о приверженности реформированию образования и национальных обязательствах.

Туркменистан проводит многогранную работу по совершенствованию национальной системы образования и обеспечению равного доступа к качественному образованию. Приверженность реализации 4-й Цели Устойчивого Развития подтверждена в недавнем обращении Президента Сердара Бердымухамедова к школьникам, студенческой молодёжи, преподавателям и работникам сферы образования по случаю начала нового учебного года, который в Туркменистане отмечается как День знаний и студенческой молодежи. Глава государства подчеркнул социальную значимость праздника знаний, который «укрепляет национальное единство, придаёт нам силы для новых свершений и достижения новых высот».

Участие членов правительства в торжественных мероприятиях этого праздника, открытие во всех регионах страны новых школ и детских садов, дополнение Закона Туркменистана «О государственной молодёжной политике» новыми положениями, обеспечивающими непрерывностьобразования — являются бесспорными свидетельствами приоритетности образования в государственной политике Туркменистана.