По железной дороге через территорию Туркменистана в Иран прибудут китайские автозапчасти

Контейнерный поезд с автомобильными комплектующими выехал с китайской северо-восточной станции Джинган по маршруту Казахстан — Туркменистан — Иран. Об этом сообщает пресс-служба АО «Казахстанские железные дороги».

Поезд, состоящий из 50 контейнеров объемом сорок футов каждый, проследует по территории Казахстана через пограничные переходы Алтынколь и Болашак, далее через станцию Инчебурун на ирано-туркменской границе до пункта назначения – станции Джольфа (Иран).

Как отмечает источник, такая перевозка грузов значительно быстрее, чем морским путем. Таким образом, срок доставки контейнеров по железнодорожному маршруту Китай — Казахстан — Туркменистан — Иран сократился вдвое.

Еще одним преимуществом является то, что обеспечивается более бережная доставка.