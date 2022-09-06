ТУРКМЕНСКАЯ КОМПАНИЯ В ЭТОМ ГОДУ ВЫСАЖИЛА БОЛЕЕ 150 РАССАДА ТОМАТОВ

Члены Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана вносят достойный вклад в дело создания в стране продовольственного изобилия, обеспечения рынков продовольственными товарами для повседневного потребления народа, выпуска здоровой и экологически чистой продукции для здоровья человека. Одним из них является индивидуальное предприятие «Ровшен», расположенное в Марыйском велаяте. Индивидуальному предприятию выделено 8 гектаров земли с территории Марыйского этрапа Марыйского велаята.

На 6 га земли построен тепличный комплекс, оснащенный передовыми зарубежными технологиями, на 1 га – теплица, на оставшейся части построены вспомогательные помещения. В этом комплексе теплиц по выращиванию томатов работает около 150 человек. Тепличный комплекс, принадлежащий компании, позволяет выращивать 4 млн саженцев в год. В этом году в теплице высажено более 150 000 саженцев томатов, за которыми ведется надлежащий уход. Выращенные томаты планируется экспортировать с внутреннего рынка в Россию, Казахстан, Кыргызскую Республику и другие страны ближнего зарубежья.