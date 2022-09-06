В АШХАБАДЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕЗАВИСИМЫЙ ТУРКМЕНИСТАН В МЕЖДУНАРОДНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»

5 сентября 2022 года в столичном отеле «Арчабил» состоялась международная конференция «Независимый Туркменистан в международном информационном пространстве», приуроченная к 31-й годовщине независимости страны. Перед началом крупнейшего медиафорума участники ознакомились со специальной выставкой.

Цель конференции, организованной национальными средствами массовой информации совместно с Министерством иностранных дел, – широкое освещение и популяризация грандиозных достижений Туркменского государства за годы суверенного развития, а также углубление установившегося пло­дотворного сотрудничества с зарубежными партнёрами по линии СМИ.

В международном форуме, проведённом на туркменском, русском и английском языках, приняли участие руководители и сотрудники Государственного информационного агентства (TDH), Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, редакций газет и журналов, журналисты иностранных СМИ, а также студенты факультета журналистики высших учебных заведений нашей страны.

Своё видение растущей позитивной позиции независимого нейтрального Туркменистана в мировом сообществе, в том числе и в международном информационном пространстве, представили в видеовыступлениях первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС, представители ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание», медиакорпорации Китая «CGTN-Russian», Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, телеканала «Russia Today», межгосударственного журнала «Содружество искусств», международного журнала «Туркменистан», Национального информационного агентства Узбекистана и др.

Участники форума отмечали, что благодаря поддержке Президента Сердара Бердымухамедова, специалисты в области как печатных, так и электронных СМИ активно пользуются высокими цифровыми технологиями. Представители иностранных средств массовой информации выразили готовность к дальнейшему развитию и углублению сотрудничества с туркменскими партнёрами, подчёркивая, что там, где есть взаимная дружба и добрые отношения, всегда имеется возможность обмениваться объективной информацией.

Таким образом, нынешний международный медиафорум в очередной раз подтвердил стремление Туркменистана к упрочению мира и стабильности, всеобщему социально-экономическому процветанию, а также к дальнейшему приумножению взаимовыгодных связей со всеми заинтересованными странами планеты.