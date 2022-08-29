Общая сумма сделок на торгах ГТСБТ составила 5 миллионов 475 тысяч долларов США

На минувшей неделе на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана зарегистрировано 20 сделок.

За иностранную валюту представители деловых кругов из Объединённых Арабских Эмиратов приобрели авиационный керосин, произведённый на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а предприниматели из Турции и Афганистана – сжиженный газ (ГК «Türkmenhimiýa»). Общая сумма сделок составила 5 миллионов 475 тысяч долларов США.

На внутренний рынок отечественные бизнесмены закупили полиэтилен высокой плотности (ГК «Türkmenhimiýa»), продукцию строительного производства, пластиковые изделия, а также ковры ручной работы на общую сумму более 14 миллионов 247 тысяч манатов.