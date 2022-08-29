Мозаичные панно и венецианская штукатурка — технология комфорта

Пять тысяч квадратных метров мозаичных модулей будет использовано индивидуальным предприятием «Türkmen-Mahabat» для художественного оформления объектов в строящемся административном центре Ахалского велаята. Мозаичные панно украсят купола зданий, фонтаны, тропинки парка культуры и другие общественные места.

Индивидуальное предприятие «Türkmen-Mahabat», выполняющее заказ строителей, известно тем, что уже изготовило промышленным способом более десяти тысяч квадратных метров живописных композиций, оформив ими здания и сооружения столицы. Технология производства мозаичных фрагментов и фресок на автоматизированном предприятии на территории этрапа Ак Бугдай позволяет обеспечивать высокое качество монументальных композиций.

По эскизам туркменских художников из фрагментов цветного стекла выполнены 32 художественных панно на торцевых стенах высотных жилых домов по проспекту Махтумкули. Специалисты по декору облицевали мозаичными картинами памятник велосипеду и стены многоквартирного жилого дома по проспекту Арчабил, орнаментировали спортивные помещения торгово-развлекательного центра «Ашхабад».

Специалисты «Türkmen-Mahabat» освоили промышленную технологию настенных росписей и изготовление декоративной штукатурки для внутренних интерьеров жилых и общественных зданий. Создание фресок ведется с помощью высокотехнологичного цифрового оборудования — широкоформатных планшетных принтеров для ультрафиолетовой печати. Специалисты предприятия собрали авторскую коллекцию изображений и фото, отвечающих всем требованиям необходимым для качественной четкой интерьерной печати, разработали рецептуру строительного материала, обладающего высокой пластичностью и акрилового клея с минеральными и антибактериальными добавками для крепления фресок к стенам.

Мастера отделочных работ освоили итальянскую и немецкую технологии изготовления декоративной штукатурки, которая при застывании не уступает по твердости камню, разработали рецептуру специальной декоративной венецианской штукатурки для внутренних работ, которая позволяет получить глянцевое покрытие с эффектом мраморных стен. С помощью этих технологий предприниматели помогают сформировать внутреннее убранство квартир, обеспечить комфортное и привлекательное пространство для жизни и отдыха членов семьи и гостей.