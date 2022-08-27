26 августа 2022 года в Ашхабаде состоялись политические консультации между Туркменистаном и Республикой Узбекистан. Туркменскую делегацию возглавил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Р.О.Мередов, узбекскую — и.о. Министра иностранных дел Республики Узбекистан В.И.Норов.

В ходе консультаций были обсуждены актуальные вопросы двусторонних взаимоотношений, в том числе в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнут высокий уровень отношений между двумя государствами, эффективный ход сотрудничества на международной арене. Главы внешнеполитических ведомств, отметив важность взаимодействия в рамках международных организаций, выразили удовлетворение практикой регулярной поддержки международных инициатив и предложений двух государств на многосторонних площадках.

В контексте деятельности Межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопрос организации встречи Сопредседателей комиссии для проведения анализа хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, имплементации заключенных международных договоров, разработки и согласования графика встреч между ведомствами двух стран по реализации положений Протокола заседаний Межправительственной комиссии.

В ходе консультаций отмечена плодотворная деятельность туркмено-узбекской рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере транспорта и транзита, а также смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Руководители министерств иностранных дел подтвердили обоюдную готовность к расширению договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере консульского обеспечения интересов граждан двух стран. По итогам политических консультаций подписан итоговый Протокол.

По окончании политических консультаций состоялась церемония награждения представителей делегации Республики Узбекистан государственными наградами Туркменистана.

Указом Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова “за большие заслуги в деле развития экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Туркменистаном и Республикой Узбекистан” Исполняющий обязанности Министра иностранных дел Республики Узбекистан Владимир Имамович Норов и Заместитель Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазиз Хафизович Камилов награждены орденом Туркменистана “Галкыныш”.

Награды вручил Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Указом Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Заместитель Председателя Кабинета Министров, Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов был награжден орденом “Дустлик” (“Дружба”). Награду вручил Заместитель Секретаря Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан, Специальный представитель Президента Республики Узбекистан по вопросам внешней политики Абдулазиз Хафизович Камилов.