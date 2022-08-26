«АК БУЛУТ» ЭКСПОРТИРОВАЛА НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ В АЗЕРБАЙДЖАН

Недавно хозяйственное общество «Ак Булут», один из лидеров по производству строительных материалов, экспортировало в Азербайджан 6700 квадратных метров подвесных потолков с виниловым покрытием и тысячи Т, L-образных профилей. В настоящее время также ведутся деловые переговоры о поставках строительных товаров в соседние страны.

Хозяйственное общество занимается производством различных видов перекрытий, гипсовых панелей и металлических профилей, улучшая их качество и увеличивая их разнообразие. Предприятие выпускает в год 4 миллиона квадратных метров натяжных потолков, различных видов профилей и комплектующих к ним.

Специалисты бытовой компании подготавливают цвет и толщину стен подвесного потолка в соответствии с пожеланиями заказчика, а также оказывают услуги по доставке и установке. Хозяйственное общество успешно прошло аудиты на получение международного сертификата ISO по качеству своей продукции, менеджмента, прав работников и другим важным показателям. В ближайшее время мастера компании планируют изготовить новые декоративные акустические стены в мебельном стиле.