Туркменские спортсмены на V Играх исламской солидарности завоевали 23 медали

Туркменские спортсмены на V Играх исламской солидарности в Конье в общей сложности завоевали 23 медали, из которых 4 золотых, 6 серебряных и 13 бронзовых наград. В медальном зачете Туркменистан расположился на 12 месте, сообщается на сайте «Туркменпортал».

Официальная церемония закрытия V Игр исламской солидарности прошла на стадионе «15 июля» Сельджукского университета в Конье (Турция) .

В этом году в Исламиаде приняли участие более 4 тысяч спортсменов. Всего в рамках соревнований было разыграно 355 медалей в 24 видах спорта.