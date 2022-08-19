Туркмения присоединится к коридору «Север — Юг», созданному Россией, Ираном и Индией

19 августа прошел брифинг в МИД Туркменистана,посвященном итогам международной конференции на уровне министров транспорта стран, не имеющих выхода к морю, прошедшей 15-16 августа в городе Туркменбаши на туркменском побережье Каспия.

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов заявил что Туркменистан намерен присоединится к коридору «Север — Юг».

Вице-премьер подчеркнул, что у сторон большой потенциал взаимодействия в рамках коридора «Север-Юг» и также отметил, что Ашхабад «продолжит партнерство с российскими коллегами в области совместной работы и в других транспортно логистических направлениях между двух стран.

Надо заметить что соглашение о международном транспортном коридоре «Север-Юг» было подписано еще в 1998 году, вступило в силу в 2000 году. Учредителями этого коридора являются Россия, Иран, Индия.

И как подчеркнул глава туркменского внешнеполитического ведомства сегодня Туркменистан приступил к процедурам своего присоединения к этому соглашению».