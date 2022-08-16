Сердар Бердымухамедов выступил за активность стран без выхода к морю в сфере транспорта Президент Туркменистана поднял тему в ходе выступления на международной конференции в «Авазе».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 15 августа принял участие в Конференции министров транспорта развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, которая проходит в туристической зоне «Аваза». Он выступил с рядом инициатив в соответствующем направлении, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Бердымухамедов предложил сформировать специальную рабочую группу в Организации Объединённых Наций, деятельность которой будет ориентирована на отстаивание интересов стран без выхода к морю в сфере транспорта. Глава государства также выдвинул инициативу о разработке резолюции Генассамблеи, направленной на повышении роли соответствующих государств в наращивании партнёрства по линии транспорта на глобальном уровне.

Лидер Туркменистана подчеркнул, что будущее — за комбинированной системой транспортного сообщения. По его словам, транспортный сегмент — это локомотив развития глобальной экономики.

Важно отметить, что министр иностранных дел страны Рашид Мередов на полях соответствующего форума встретился с главой минэнерго и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Аль-Мазруи. Они обсудили возможные пути запуска транспортно-логистических маршрутов, активизацию партнёрства Туркменбашинского международного морского порта с портами Дубая и Абу-Даби, а также объединение порта Туркменбаши с мировой системой морских портов.