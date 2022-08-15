Участники конференции по транспорту посетили с экскурсией порт Туркменбаши

Иностранные гости, которые прибыли для участия в международном форуме, посвященному транспорту, совершили экскурсию в морской порт Туркменбаши. Делегаты предстоящей конференции познакомились с инфраструктурой этого крупного транспортно-логистического узла, который был заново открыт после основательной реконструкции в 2018 году.

Также гости из более 30-ти стран смогли побывать на выставке, открытой на территории пассажирского терминала морского порта. Экспозиция была посвящена Морскому торговому флоту Туркменистана и развитию логистических организаций на территории страны.

Напомним, что транспортный форум среди развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, стартует в понедельник 15 августа и будет продолжаться в течение двух дней.