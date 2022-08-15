В Авазе проходит Конференция министров транспорта развивающихся государств

В Туркменистане наряду с другими отраслями народного хозяйства, первостепенное значение придается созданию дорожно-транспортных и транзитных структур.

В стране успешно реализуются комплексные национальные программы, направленные на кардинальную модернизацию материально-технической базы отрасли, расширение действующих и создание новых транспортно-коммуникационных сетей. Все это призваны способствовать активной интеграции отечественной транспортной системы в международную коммуникационную инфраструктуру, созданию в стране с учетом ее обширной территории крупных логистических центров.

Последние годы Туркменистан стал центром проведения форумов международного и мирового значения, посвященных роли транспорта, логистики, транзитных коридоров в развитии мирохозяйственных отношений, и в целом расширении международного сотрудничества, интеграции экономик стран, кардинально отличающихся друг от друга уровнем развития.

Начавшаяся сегодня в Национальной туристической зоне «Аваза» Международная конференция на уровне министров транспорта развивающихся государств, не имеющих выхода к морю посвящена данной тематике, сопутствующим насущным вопросам современности.

В форуме принимают участие делегации из 40 государств и 30 международных организаций, представители учреждений ООН, крупных международных, региональных организаций, финансовых структур, частного сектора, научных кругов.

Основные задачи этой конференции анализ прогресса, достигнутого развивающимися государствами, не имеющими выхода к морю (РГНВМ), в области устойчивого транспорта и связанных с ним ЦУР, определение влияния пандемии коронавируса и других вызовов. В числе главных тем также рассмотрение важной роли транспорта для смягчения последствий изменения климата и адаптации к нему.

Участники форума обменяются знаниями, опытом и инновационными решениями для финансирования инфраструктуры после пандемии коронавируса, выявление рекомендаций и возможностей для улучшения развития и технического обслуживания транспортной инфраструктуры в РГНВМ.

Примечательно, что незадолго до открытия форума состоялась церемония закладки фундамента важного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильного моста через залив Гарабогазкёл вдоль автомобильной дороги Туркменбаши—Гарабогазкёл—граница Казахстан. Новый мост будет содействовать увеличению объемов товарооборота, грузоперевозки между соседними странами, также освоению богатых природных ресурсов морского побережья и этого залива.

Состав участников Международной конференции на уровне министров транспорта развивающихся государств, не имеющих выхода к морю свидетельствует о ее глобальном значении. На конференции с видеообращениями выступили Президент Туркменистана Сердар Бердимухамедов, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Также выступили высокопоставленные представители ООН, профильных структур, многих стран мира, крупных общественных организаций, частного сектора.

Ожидается, что по итогам конференции, которая продлится два дня, будет принято итоговое Заявление.