Президент Туркменистана ознакомился с корветом ВМС Deňiz han

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 10 августа совершил визит в воинскую часть военно-морских сил Garşy в Балканском велаяте, в рамках которого ознакомился с боевым надводным военным кораблём класса корвет Deňiz han. Об особенностях судна ему рассказал капитан корабля. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Соответствующий корвет был построен при участии туркменских специалистов на судоремонтном заводе военно-морских сил минобороны. Бердымухамедову были показаны возможности корабля. Было отмечено, что Deňiz han предназначен для сторожевой и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз.

Военнослужащие корвета прошли спецкурсы за границей, а именно в ФРГ, Турецкой Республике и Италии. Капитан корабля отметил, что на судне есть всё необходимое для эффективной службы и полноценного отдыха офицеров и моряков.

В рамках визита президента в Каспийском море прошёл военной-морской парад, на котором были представлены боевые катера и лодки ВМС, госпогранслужбы, МВД, министерства нацбезопасности.