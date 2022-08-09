Онлайн-проект «10 дней любви и добра» в Туркменистане

Офис ЕС в Туркменистане запустил онлайн-проект «10 дней любви и добра», подразумевая бережное отношение к домашним животным. Участники онлайн-компании должны будут рассказать о своих питомцах или о животных, которых они подкармливают и проявляют неравнодушную заботу, сфотографировать, снять видеоролик и выложить в социальные сети, наглядно рассказывая о том, что они говорят. Об этом сообщили в госинформагентстве «Туркменистан: золотой век».

Акция проводится диппредставительством в поддержку нового закона Туркменистана «О собаководстве и кинологической деятельности», и продолжится до 10 августа. Как говорит один из экспертов, профессор Пенсильванского университета, держать домашних питомцев — польза с эволюционной точки зрения, так как человек — существо социальное, которое постоянно стремится завести отношения с окружающими, в том числе с нашими питомцами.

Добавим, что в прошлом месяце обе палата национального парламента единогласно поддержали вышеуказанный новый закон, создающий благоприятные условия в стране для кинологов.