Президент Туркменистана поздравил участников Международной выставки и конференции

Президент уверен, что мероприятия станут площадкой для приобретения работниками Минстроя передового опыта в этой сфере.

По случаю Дня работников строительного и промышленного комплекса в туркменской столице стартовали Международная экспозиция «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2022», а также конференция «Развитие отраслей строительства, промышленности, энергетики Туркменистана». С успешным началом этих мероприятий участников поздравил президент Сердар Бердымухамедов. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Туркменский лидер выразил уверенность, что выставка и конференция посодействуют сотрудникам строительной сферы приобрести ведущий мировой опыт в составлении проектно-сметной документации зданий и сооружений разного назначения, а также в ведении мониторинга над ходом их возведения. Наряду с этим, он отметил, что строительная отрасль в стране активно развивается, чему ярким примером являются строящиеся в столице и регионах на высоком качественном уровне объекты.

– Выставка «Строительство, промышленность, энергетика Туркменистана – 2022» является значимым международным мероприятием, способствующим эффективному обмену опытом, организации плодотворных встреч. Смотр предоставит возможности для всестороннего обзора достижений строительно-промышленного комплекса Туркменистана, что отразится в будущих конкретных договорах и проектах, – подчеркнул глава страны.

Касательной научной конференции он сообщил, что она даст возможность получить информацию об уровне развития и инвестиционной привлекательности областей, которые является неотделимой частью нацэкономики государства. По его словам, на этом мероприятии будут представлены инновационные решения, связанные с новыми разработками и проектами в области строительства и промышленности.