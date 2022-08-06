В Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята открылся современный детский развлекательный центр

В Эсенгулыйском этрапе открылся современный детский развлекательный центр

В церемонии открытия приняли участие председатель и депутаты Меджлиса Милли Генгеша, представители велаятского и городского хякимликов, общественных организаций, средств массовой информации, почётные старейшины и жители этрапа.

В пятницу в Эсенгулыйском этрапе Балканского велаята состоялась церемония ввода в строй детского развлекательного центра «Arkadagyň nesilleri». Об этом сообщают официальные СМИ Туркменистана.

В церемонии открытия приняли участие председатель и депутаты Меджлиса Милли Генгеша, представители велаятского и городского хякимликов, общественных организаций, средств массовой информации, почётные старейшины и жители этрапа.

По данным, городок, занимающий площадь 1,5 гектара, возведён по заказу хякимлика Эсенгулыйского этрапа Управлением обслуживания социальной сферы в соответствии с современными требованиями к организации детского отдыха и строительными стандартами. На территории центра разместились разно­образные аттракционы, в том числе карусели, автодром, колесо обозрения, зал игровых автоматов, кафе, магазин детских игрушек и многое другое.

Эсенгулыйский этрап Балканского велаята добился наивысших результатов по социально-экономическим и культурным показателям среди этрапов велаятов в 2018 году и был награжден денежной премией в размере 1 миллиона долларов США.