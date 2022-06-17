Между руководителями регионов Туркменистана и Ирана был подписан меморандум о сотрудничестве на уровне регионов

Руководители администраций велаятов подписали меморандум о взаимопонимании в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

Как сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня». Приграничный велаяты Туркменистана и Ирана начнут вести переговоры по межрегиональному взаимодействию друг с другом, закрепив это в предварительных договорных документах. Подписание меморандумов состоялось в Тегеране в ходе визита правительственной делегации, возглавляемой президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым в Иран.

Подписанные главами регионов документы подразумевают взаимодействие областей в торгово-экономическом, научно-техническом и культурном отношениях. Предварительные соглашения установлены между Туркменистаном и Ираном, соответственно между администрациями Ахалского велаята и велаятом Хорасан Шомали, Балканского велаята и велаятом Гулистан, Марыйского велаята и велаята Хорасан Резави.

На отдельных встречах, в рамках визита делегаций, состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между государственным информационным агентством Туркменистана и информационным агентством Ирана, а также меморандум о взаимопонимании между Институтом языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана и Национальной библиотекой и архивом Исламской Республики Иран о сотрудничестве.

Также среди значимых событий по расширению взаимодействия в транспортно-коммуникационном секторе является подписание меморандумов АО «Транспортно-логистический центр Туркменистана» с компаниями Ирана Rasan Rail Pars Co. и Wagon Bar Caspian о сотрудничестве по международным грузоперевозкам.