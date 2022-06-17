Вводятся налоговые льготы для молодых специалистов Туркменистана

Председатель Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил внести поправку в законопроект для поддержки специалистов, которые только делают первые шаги в профессии.

Недавно окончившие ВУЗ специалисты в течение трех лет после начала работы смогут рассчитывать на скидку при оплате налогов.

Так, в первый год можно будет платить только 50% от общей налоговой ставки, во второй и третий год – 75%. Дополнение к законодательному акту планируется внести в закон «О молодежной политике», который был принят и начал действовать в 2013 году.