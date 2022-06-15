Туркмено-иранские переговоры на высшем уровне

Сегодня в столице Исламской Республики Иран, куда накануне с официальным визитом прибыл Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, состоялись переговоры на высшем уровне. В ходе которых были ключевые направления межгосударственного сотрудничества, сложение усилий в которых видится наиболее перспективным, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.

В современную эпоху наши страны демонстрируют стремление наращивать продуктивные отношения, отвечающие не только взаимным интересам, но и целям благополучия и процветания всего региона.

Нынешняя встреча на высшем уровне между Президентами Туркменистана и Исламской Республики Иран призвана задать новый мощный импульс развитию двустороннего диалога, конкретизировать общие подходы к дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного партнёрства с учетом максимального задействования накопленного опыта совместной работы и богатейшего ресурсного и экономического потенциала.