Состоялось чествование лучших ковровщиц Туркменистана

В рамках празднования Дня туркменского ковра в Ашхабаде состоялось торжественная церемония награждения лучших ковровщиц страны. По поручению главы государства она прошла в Национальном музее туркменского ковра – хранилище уникальных экспонатов, в выставочных залах которого представлено богатейшее собрание древних музейных раритетов и современных ковровых творений, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Напомним, что здесь хранится богатейшая коллекция редчайших по художественным достоинствам и технике изготовления изделий из разных уголков страны. За годы поисков и кропотливой работы учёных, специалистов и ковровщиц восстановлены сотни старинных орнаментов, реставрированы древнейшие образцы уникального искусства.

В музейной экспозиции – и уникальные ковры-гиганты. Один из их – ковёр «Алтын Асыр» площадью 301 квадратный метр и весом в 1,2 тонны, который занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самое крупное в мире ковровое полотно ручной работы. Кроме того, туркменские мастерицы в честь 20-летнего юбилея независимости Туркменистана соткали самое большое за всю историю ковроткачества рукотворное полотно площадью 378 квадратных метров.

В торжественной обстановке состоялась церемония чествования лучших работниц отрасли, которым Указом Президента Туркменистана за большие заслуги в развитии национального искусства ковроткачества независимого нейтрального Отечества, широкой популяризации в мире непревзойдённых по красоте изысканных туркменских ковров, ставших национальной гордостью нашего народа, в создании художественных ковровых полотен, учитывая многолетний добросовестный и самоотверженный труд, профессиональное мастерство, а также в честь Праздника туркменского ковра присвоено звание «Заслуженная ковровщица Туркменистана».

Постановлением Меджлиса Милли Генгеша это почётное звание накануне праздника было присвоено и матери Президента Туркменистана, умелой ковровщице Огулгерек Бердымухамедовой. Как уже сообщалось, она на протяжении долгих лет безупречно трудилась на ковровом предприятии города Гёкдепе Ахалского велаята, применяя свой богатый опыт в использовании уникальных технологий искусства ковроделия, проявила мастерство в изготовлении ковров с классическими гёлями и ковровых портретов, завоевала большой авторитет в качестве умелой ковровщицы, являющейся своим мастерством и трудолюбием примером для молодёжи.

В ходе торжественной церемонии подчёркивалось особое место национального искусства ковроделия в сохранении национального историко-культурного наследия, преемственности традиций туркменского народа, воспитании подрастающего поколения.