В 2022 году Туркменистан получит спецтехнику с телематическими системами

В текущем году в Туркменистан будут доставлены две партии сельхозтехники, оснащенной телематическими датчиками. Продукция поступит от компании John Deere.



Использование сельскохозяйственной техники с такими современными системами позволит мониторить важные параметры расхода топлива, местоположения, а также времени работы на машине по факту. Важное преимущество систем телематического мониторинга состоит в централизованном доступе к информации из единого центра в Министерстве сельского хозяйства Туркменистана. Это даст возможность сделать эксплуатацию техники более эффективной и уменьшить затраты на контроль сотрудников.

Ранее аналогичная техника поставлялась в страну в 2020 году.