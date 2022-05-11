Туркменские предприниматели закупили 20 тыс. тонн технической серы

Впервые за историю ГТСБ предприниматели из Туркменистана приобрели техническую гранулированную серу для внутреннего рынка. Закупка состоялась у государственного концерна «Туркменгаз» – сырье было отпущено по цене 7.5 тыс. манатов за 1 тонну. Было совершено 2 крупные сделки, общая сумма которых превысила 150 млн. манатов.

Техническая гранулированная сера используется при изготовлении серной кислоты, сульфитов, пестицидов для агропромышленного комплекса. Сырье также используется при вулканизации резины.

При экспорте продукции было отмечено резкое повышение стоимости с декабря 2020 и по настоящее время. За 2 года цена сырья на ГТСБ на экспорт возросла с 29 до 175 долларов за тонну.