Меджлис Милли Генгеша Туркменистана принял ряд новых законов
Ряд новых законов принял Меджлис Милли Генгеша Туркменистана шестого созыва на состоявшемся сегодня по цифровой системе очередном, восемнадцатом заседании.
Как сообщила информационная программа «Ватан», депутаты приняли законы «О внесении дополнений и изменений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О безопасности дорожного движения», «О внесении дополнений и изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана», «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Туркменистана», «О внесении изменения в Закон Туркменистана «О таможенной службе» и «О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана «О карантине растений».
Отмечалось, что совершенствование данных законов проводится в соответствии с Конституцией страны и нацелено на успешную реализацию Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах, а также расширение правовых возможностей деятельности профильных сфер.
Как подчёркивали выступавшие, принятие данных законодательных документов имеет огромное значение для обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан страны, а также правовых основ внедрения цифровой системы.