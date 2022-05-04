ИГРЫ КВН ВНОВЬ ВОЗОБНОВИЛИСЬ В ВУЗАХ ТУРКМЕНИСТАН

В ВУЗАХ Туркмении среди студентов вновь возобновилась игры КВН.

В Ашхабаде на площадке Национального института мировых языков Туркменистана среди 17 вузов прошли соревнования команд КВН.

Об этом в поне дельник сообщило туркменское агентство Ориент.

По данным агентства, речь идет о возрождении традиции студенческого КВН в стране. Главной целью этих игр КВН является объединения и сплочения молодежи, а также сохранение и популяризация русского языка как языка межнационального общения и общенациональных культур двух дружественных стран.

Организаторы мероприятия надеются, что прошедшие соревнования в Ашхабаде станут толчком для возрождения традиций КВН а также даст большую практику на межнациональной основе образования в туркменской студенческой среде.