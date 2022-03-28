В Туркменистане стартовала массовая посевная кампания

Земледельцы четырех из пяти регионов – Ахалского, Балканского, Лебапского и Марыйского приступили к посеву хлопчатника – важного сырья для промышленного сектора страны. Через счи танные дни к ним присоединятся и труженики Дашогузского велаята.

На поля будет выпущено 1708 тракторов различных марок и сеялок, 5517 хлопковых культиваторов и других сельхозагрегатов. Также в выращивании традиционной культуры примут участие и представители частного сектора, получившие участки из специального земельного фонда сельскохозяйственного назначения.

Как сообщают официальные источники, на возделывание данной культуры отведено 580 тысяч гектаров, откуда планируется получить 1 миллион 250 тысяч тонн хлопка-сырца.

Большую часть урожая «белого золота» намерены получить в Марыйском велаяте – 365 тысяч тонн. За ней следуют Лебап – 320 тысяч тонн и Ахал – 280 тысяч тонн.

В северном регионе стоит планка в 275 тысяч тонн, а в западном – 10 тысяч тонн.

Напомним, что в Туркменистане возделываются такие сор¬та, как «Ýolöten-7», «Ýolöten-39», «Jeýhun», «S-2606», «Daşoguz-120», «Daşoguz-114», «Gubadag-3», «149-F», отличающимся скороспелостью, повышенной урожайностью, длиной и чистотой волокна. В Ахалском и Марыйском велаятах исходя из почвенно-климатических условий предпочтение отдается сорту «Ýolöten-14».

Экологически чистый хлопок, пройдя переработку на отечественных очистительных заводах, отправится как на местные фабрики, так и на экспорт в зарубежные страны.