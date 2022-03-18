Новруз байрам – праздник дружбы и гуманизма

Туркменистан готовится отметить Международный день Новруз в атмосфере всеобщего духовного подъёма. Талантливые мастера театральных подмостков и концертных площадок страны национальному празднику весны посвятят свои лучшие произведения.

В эти дни по всей стране пройдут мероприятия по популяризации национальных ценностей, традиций, поэтические и творческие вечера, выставки живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Лучшие повара приготовят традиционные блюда национальной кухни, разные лакомства, а также семени, которые смогут отведать все желающие.

В текущем году, проходящем под девизом «Эпоха народа с Аркадагом», туркменистанцы достойно продолжающие благородные традиции миролюбия, в струе единства и сплоченности встретят древний праздник как торжество счастливой, созидательной жизни. На это нацелены высоко оценённые мировым сообществом важнейшие международные инициативы главы государства и практические шаги, предпринятые Туркменистаном для их реального воплощения.

Новруз был признан Международным праздником Генеральной Ассамблеи ООН, поэтому его отмечают по всему миру, в том числе и в крупных европейских городах, где находятся штаб-квартиры международных организаций.

Новруз – не просто предвестник весны и поклон пробуждающейся земле, а еще и глашатай взаимопонимания между народами, который играет чрезвычайно важную роль в дальнейшем развитии культурных связей, духовных ценностей народов Востока, их вклада в сокровищницу общечеловеческой цивилизации. Он внесен в Список всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Этот праздник, как уникальная составляющая национального менталитета, пополняется новым содержанием, обогащается новыми веяниями. Это – бесценный кладезь, вбирающий древнюю историю, наследие и духовный мир нашего народа.

Новруз Байрам, как символическое воплощение вдохновения и трудового энтузиазма, побуждает к ещё более высоким рубежам развития, укрепляя в наших сердцах чувства гордости и восхищения за цветущую Отчизну, за наше счастливое настоящее и светлое будущее.