Президент Туркменистана в рамках 76-й сессии ГА ООН призвал страны преодолеть существующие разногласия.

Туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов направил видеопослание участникам 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединённых Наций. Он призвал государства преодолеть разногласия и объединиться в целях решения острейших проблем глобального уровня. Об этом 21 сентября сообщила пресс-служба ООН.

Он отметил, что в соответствующем направлении особого внимания заслуживают проблемы с экологией, энергетикой, продовольствием, бедностью, терроризмом. Президент сделал акцент на важности учреждения методического центра ВОЗ для более глубокого изучения коронавируса. По его словам, мировое сообщество должно прилагать больше усилий в рамках борьбы с пандемией.

Особое внимание было уделено необходимости использования исключительно политико-дипломатических методов решения глобальных вызовов, в частности в центральноазиатском регионе. Он предложил создать Зону мира, доверия и сотрудничества «Центральная Азия — Каспийский регион».

Лидер страны пригласил руководство стран-членов ООН принять участие в Международной конференции «Политика мира и доверия — основа международной безопасности, стабильности и развития», которая пройдёт в столице Туркменистана в декабре этого года.

Бердымухамедов назвал ситуацию в Афганистане непростой. Он подчеркнул, что афганский народ устал от войн. Ашхабад продолжит всесторонне поддерживать исламский эмират и оказывать гумпомощь его населению, заявил президент.

Лидер страны призвал мировое сообщество не забывать об Аральском кризисе. В продолжении темы он добавил, что Ашхабад намерен добиваться создания Спецпрограммы ООН для бассейна Аральского моря.

Часть видеопослания была посвящена миграционной политике. Бердымухамедов заявил, что Туркменистан готов поделиться с миром накопленным в этом направлении опытом.