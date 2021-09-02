Бердымухамедов поручил молодёжи следовать наставлениям из его книг

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 1 сентября по случаю начала нового учебного года провёл общий урок для студентов в здании Конгресс-центра. Он выступил с докладом об истории страны, долге и обязанностях молодого поколения. Об этом сообщает госинформагентство «Туркменистан сегодня».

В рамках урока он не раз обращался к выдержкам из своих книг. Зачитывая соответствующие отрывки, он поручил студентам записать их в тетради и неуклонно следовать соответствующим наставлениям во всех сферах жизни. По словам президента, молодёжь должна непрерывно совершенствовать свой разум и обогащать свои знания.

Бердымухамедов в первую очередь обратился к книге «Духовный мир туркмен», в которой отмечено, что наследие — это воспитание, а основа воспитания — это наука и образование. Затем он обратился к своему труду «Туркменистан — Родина нейтралитета», где подчёркнуто, что независимость и нейтралитет — это два крыла туркменской государственности.

Глава государства сделал акцент на том, что имидж страны напрямую зависит от умения восславлять родину, что является долгом каждого молодого туркменистанца. Он также призвал студентов следить за своим здоровьем и регулярно заниматься спортом.

В качестве других материалов на уроке были использованы книги Бердымухамедова «Источник мудрости», «Ахалтекинец — наша гордость и слава», «Туркменистан — сердце Великого Шёлкового пути», «Туркменская культура».