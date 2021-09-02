Бердымухамедов обратился к выдержкам из ряда своих трудов в ходе общего урока по случаю Дня знаний

В Конгресс-центре Ашхабада 1 сентября в честь Дня знаний и студентов под руководством президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова прошёл общий урок для учащихся вузов. В ходе мероприятия лидер страны поручил студентам неуклонно следовать наставлениям из его книг, сообщает ИА «Туркменистан сегодня».

Урок был по большей части посвящён истории центральноазиатской страны, долгу и обязанностям молодого поколения. Обсуждая данные темы, глава государства обращался к выдержкам из собственных книг «Духовный мир туркмен», «Туркменистан — Родина нейтралитета», «Источник мудрости», Туркменская культура».

Он призвал студентов шире изучать науки, расширять своё мировоззрение, как можно чаще прославлять свою родину, быть физически активными и анализировать опыт предков. По словам главы государства, все эти наставления уже есть в его книгах. Зачитывая их, он настоятельно рекомендовал студентам записывать соответствующие выдержки в свои тетради.

После проведения урока он предоставил паре студентов возможность высказать своё мнение об уроке и достижениях страны. Учащиеся отметили, что мероприятие было наполнено глубоким смыслом и содержанием.