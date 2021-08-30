ТУРКМЕНИСТАН ВЫСТУПАЕТ ЗА МИРНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИИ В АФГАНИСТАНЕ

29 августа, в ходе телефонного разговора Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с Председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем, особо подчеркнуто, Туркменистан выступает за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.

Туркменистан продолжает поставки электроэнергии в соседнее государство в соответствии с действующими контрактами, и туркменская электроэнергия поставляется в Афганистан по нескольким направлениям, что позволяет обеспечивать электричеством практически все его северные провинции, западный и северо-западные регионы страны.

Отмечена, что обеспечивается бесперебойная работа контрольно-пропускных пунктов на туркмено-афганской границе. Осуществляются регулярные контакты по вопросам обеспечения охраны Государственной границы, таможенного, санитарного, фитосанитарного и иных видов контроля и надзора, осуществляемых при перемещении грузов через границу.

Затрагивая вопросы влияния обстановки в Афганистане на ситуацию в Центральной Азии в целом, Президент Туркменистана подчеркнул, что Туркменистан расположен в непростом с геополитической точки зрения регионе. Вместе с тем нейтральный статус позволил нашей стране за годы своей независимости держать линию на создание условий для стабильного политического диалога в регионе, создания климата доверительного политико-дипломатического взаимодействия.

Президент Туркменистана отметил, что в нынешних непростых эпидемиологических условиях необходимо здраво принимать решения о приёме беженцев и наряду с другими аспектами гуманитарной проблематики, в первую очередь следует серьёзно оценивать риски масштабного распространения смертоносной коронавирусной инфекции.

Особое внимание было акцентировано на том, что, выполняя свои международные обязательства, в том числе вытекающие из норм международного гуманитарного права, Туркменистан предоставляет своё воздушное пространство для обеспечения слаженной эвакуации из Афганистана граждан ряда стран, включая европейские государства. В этой связи Президент Туркменистана проинформировал Председателя Евросоюза, что, начиная с 15 августа текущего года по настоящее время, предоставлены десятки разрешений на пролёт воздушным судам, эвакуирующим граждан из Афганистана, и заявил, что эта работа будет продолжена и в будущем.