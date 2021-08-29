МИД Туркменистана не подтверждает информацию о задержании людей возле посольства в Кабуле

МИД Туркменистана разместил на своем сайте в субботу сообщение для прессы следующего содержания:

«В ряде зарубежных СМИ появлялась информация о якобы задержании возле Посольства Туркменистана в Кабуле иностранных граждан, у которых было обнаружено взрывное устройство.

В этой связи Посольство сообщает, что не располагает какой-либо информацией по сути вышеизложенного».

В субботу ряд иностранных СМИ со ссылкой на сообщение индийской газеты Hindustan Times в Twitter опубликовали информацию о том, что в Кабуле недалеко от посольства Туркмении два дня назад были задержаны несколько граждан Пакистана с самодельным взрывным устройством.