Лидеры центральноазиатской «пятерки» посетили выставку национальных товаров в Туркменбаши

Сегодня главы государств Центральной Азии Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев посетили выставку национальных товаров, организованную в Международном морском порту Туркменбаши в рамках Консультативной встречи глав государств ЦА.

На обширной выставке, развернутой на площади 2 090 квадратных метров, представлена ​​продукция нашей страны, а также экспозиции национальных стендов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

На выставке представлено 49 стендов. 40 из них занимают организации и компании Туркменистана, по одному национальному павильону приходится на каждую из четырех стран центральноазиатского региона. Узбекистан дополнительно представил стенды 5 национальных компаний.

Всего в выставке принимают участие свыше 250 экспонентов.

7 августа Международная выставка национальных товаров стран Центральной Азии продолжит свою работу. В рамках выставки также проводятся биржевые торги.