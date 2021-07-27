Тяжелоатлетка из Туркменистана Полина Гурьева завоевала серебрянную медаль в Олимпийских Играх Токио-2020
Тяжелоатлетка Полина Гурьева стала первой представительницей в истории Туркменистана, завоевавшей медаль на Олимпийских играх.
Туркменская спортсменка Полина Гурьева сегодня завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпийских играх в Токио.
Спортсменка показала результат 217 кг (121 в толчке и 96 в рывке).
Золотую медаль завоевала Го Синчжунь из Тайваня с результатом 236 кг (103+133). Третьей стала представительница Японии Микико Андо с результатом 214 кг (94+120).
Представители Туркменистана выступают на Олимпиадах с 1996 года.
Итоговые результаты
Ко Синчунь (Китайский Тайбэй) — 236 (103 + 133, олимпийский рекорд).
Полина Гурьева (Туркменистан) — 217 (96 + 121).
Микико Андо (Япония) — 214 (94 + 120).
31 июля защищать честь Туркменистана в весовой категории до 81 кг будет Реджепбай Реджепов. 3 августа на олимпийский помост Токио выйдет Овез Овезов (до 109 кг), а 4 августа – мастер спорта международного класса Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг).