Тяжелоатлетка из Туркменистана Полина Гурьева завоевала серебрянную медаль в Олимпийских Играх Токио-2020

Тяжелоатлетка Полина Гурьева стала первой представительницей в истории Туркменистана, завоевавшей медаль на Олимпийских играх.

Туркменская спортсменка Полина Гурьева сегодня завоевала серебряную медаль в весовой категории до 59 кг на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка показала результат 217 кг (121 в толчке и 96 в рывке).

Золотую медаль завоевала Го Синчжунь из Тайваня с результатом 236 кг (103+133). Третьей стала представительница Японии Микико Андо с результатом 214 кг (94+120).

Представители Туркменистана выступают на Олимпиадах с 1996 года.

Итоговые результаты

Ко Синчунь (Китайский Тайбэй) — 236 (103 + 133, олимпийский рекорд).

Полина Гурьева (Туркменистан) — 217 (96 + 121).

Микико Андо (Япония) — 214 (94 + 120).

31 июля защищать честь Туркменистана в весовой категории до 81 кг будет Реджепбай Реджепов. 3 августа на олимпийский помост Токио выйдет Овез Овезов (до 109 кг), а 4 августа – мастер спорта междуна­родного класса Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг).