Туркменистан выиграл суд у стройкомпании Sehil на $500 млн

Иск турецкой строительной компании Sehil девятилетней давности против Туркменистана на 500 млн долларов был полностью отклонён трибуналом Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Соответствующий иск был подан совместно с мажоритарным акционером холдинга Мухамметом Чапом. Об этом 11 мая сообщил пресс-офис юридической фирмы Squire Patton Boggs.

Истец заявил, что туркменские чиновники тормозили процесс строительства, накладывали несправедливые штрафы, расторгали контракты в рамках необоснованных решений местных судов. По словам турецких бизнесменов, стройкомпания не раз выполняла неоплачиваемую работу, не входившую в условия договоров, а также подвергалась необоснованным налоговым проверкам.

Власти Туркменистана в ответ на иск заявили, что всё делалось в рамках законодательства, а сама Sehil Company не завершила возведение всех объектов и сдала некоторые здания в дефектном состоянии.

Спор касался 32 стройобъектов на территории Туркменистана, среди которых были водоочистительные сооружения, предприятия по обработке отходов, металлургический комбинат, школы и правительственные здания.

Напомним, что в апреле прошлого года МЦУИС отклонил иск турецкой компании Lotus Holding против Туркменистана на 67 млн евро.

Источник: sng.today