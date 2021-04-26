Тепличный комплекс налаживает экспорт своей продукции

Недавно в городе Туркменбаши Балканского велаята был сдан в эксплуатацию тепличный комплекс, построенный объединением промышленников и предпринимателей Туркменистана. Общая площадь комплекса составляет 4 гектара, а производительная мощность 200-250 тонн бахчевой продукции в год. Несмотря на такой короткий срок, работники комплекса сумели наладит выращивание высококачественных, высокопроизводительных сортов томатов и других бахчевых культур. В связи с чем, в настоящее время не только справляются с потребностями внутреннего рынка, но и наладили экспорт своей продукции в такие страны как Казахстан, Россия и др.

Нужно отметить, что приоритетной задачей государственной программы Туркменистана является производство импортозамещающей продукции и наращивание объёмов экспорта товаров.