Спорт — это здоровье и вдохновение

Мероприятие под названием «Спорт–здоровье и вдохновение» было организовано Велаятским советом Молодежной организации Туркменистана имени Махтумгулы и ГИБДД Областного управления полиции в Доме детского и юношеского творчества города Балканабад. В нем говорилось о проделанной работе по развитию спорта и физического воспитания, чтобы молодое поколение, являющееся будущим страны, росло крепким, здоровым, ведя здоровый образ жизни.

Затем подростки разделились на группы и соревновались в велоспорте и мотоспорте. Подростки, сумевшие преодолеть различные препятствия, доказали, что они знают азы этих видов спорта.