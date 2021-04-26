Развития животноводчество

Животноводчество считается одной из развитых отраслей в Балканском велаяте. Этому способствует благоприятные условия, наличие пастбищ и многие другие критерии для развития этой отрасли. В эти дни на животноводческих хозяйствах “Гызыларбат” этрапа Сердар, “Балкан” этрапа Түркменбаши, “Гызылбайыр” этрапа Этрек ведется кропотливая и плодотворная работа по уходу за животными. Здесь для этого созданы все условия. Специалисты животноводческих хозяйств оказывают незаменимые зооветеринарные услуги, необходимые в поддержании здоровья животных, росте молодняка. Все это способствует дальнейшему развитию данной отрасли.