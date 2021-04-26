Государственный драматический театр Балканского велаята организовал конкурс среди театральных коллективов региона под названием «Образ времени на сцене».

Конкурс был направлен на дальнейшее развитие театрального искусства, создание новых постановок, олицетворяющих быт, обычаи, достижения туркменского народа, связь времён и поколений, выявление новых талантов. Юные театралы продемонстрировали стремление возродить заветный имидж и раскрыть характерные черты туркменского народа. Конкурс прошёл в праздничной атмосфере и выявил новые таланты стенического искусства.

По результатам конкурса коллективы, занявшие призовые места, были награждены дипломами и ценными подарками.