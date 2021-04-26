Национальная туристическая зона «Аваза» готовится к принятию туристов.

В связи с приближением отпускного сезона правительством Туркменистана было принято решение о возобновлении работы Национальной туристической зоны «Аваза», расположенной на берегу Каспийского моря. На данное время на территории туристической зоны ведутся широкомасштабные работы, предусмотренные санитарно-эпидемиологическими требованиями, в целях ограничения отдыхающих от возможного распространения инфекционных заболеваний. В рамках этих задач в настоящее время проводится вакцинация против «Cowid-19» персонала отелей, домов отдыха, развлекательных центров, расположенных на территории туристической зоны.

Одним словом, «Аваза» готовится к принятию туристов, соскучившихся по отдыху у лазурного берега Седого Хазара.