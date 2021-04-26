Дивная красота горы Малый Балкан

В Туркменистане самая молодая гора Малый Балкан располагается между Копетдагом и Большим Балканом. Он отделён от Копетдага горным хребтом Даната, а от Большого Балкана балканским хребтом. Длина Малого Балкана тянется на 30 километров, ширина около 12 километров, самая высокая точка достигает 774 метров от уровня моря, над уровнем моря достигает 779 метров. К югу от горы находится впадина Даната, Келкёрский солончак, к западу Гумдаг, Гобек, Балканабатские антиклинали, а восточная часть окружена пустыней Каракумы.

Здесь нет крутых обрывов, ущелий и долин, типичных для гор. Они характерны для пустынного ландшафта. Его почва содержит залежи серы, обнаруженные на Копетдаге, Большом Балкане, Красноводском плато, вокруг Тагтабазара, Серахса, Душака и в некоторых других местах.

Малый Балкан особенно красиво выглядит весной. По его краям разбросаны полынь, привязь, йыллак и разные эфемеры. Жители соседнего города Гумдаг приезжают сюда весной с семьями отдохнут и полюбоваться красотой природы. Уникальные особенности горы вызывают в сердцах приятные ощущения, свежий воздух холмов и ароматные запахи лекарственных растений успокаивают нервную систему. Поэтому в воскресные дни эти места заполняются звонкими детскими голосами.