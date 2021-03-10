Бердымухамедов наградил Юлдуз Джумабаеву

В столице Туркменистана в отеле «Спорт» олимпийской деревни 10 марта прошла церемония награждения Юлдуз Джумабаевой, её тренера Меретгулы Сахетмурадова и замминистра иностранных дел страны Бердынияза Мятиева. Они внесли огромный вклад в развитие спорта Туркменистана и представляли страну на международном спортивном турнире. Об этом сообщает корреспондент CentralAsia.news из Ашхабада.

Указом президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова студентка 5 курса Туркменского государственного института физической культуры и спорта Юлдуз Джумабаева награждена медалью «За любовь к Родине». Распоряжением президента туркменской штангистке вручён автомобиль Lexus LX 570 Sport Plus.

Преподаватель кафедры тяжёлой атлетики Школы высшего спортивного мастерства министерства спорта и молодёжной политики страны Меретгулы Сахетмурадов награждён медалью «За любовь к Родине». Тренеру также от имени президента Гурбангулы Бердымухамедова вручены ключи от новой квартиры.

Указом президента Туркменистана заместитель министра иностранных дел страны Бердынияз Мятиев награждён медалью «Гайрат».

Лауреаты высоких государственных наград отметили, что в стране уделяется огромное внимание развитию массовой физической культуры и спорта. Строятся современные спортивные комплексы, стадионы, специализированные школы.

Они также заверили туркменистанцев, что приложат все усилия, чтобы и дальше добиваться успехов на спортивных турнирах и вдохновлять молодёжь на большие спортивные победы.

Напомним, туркменская спортсменка Юлдуз Джумабаева, в весовой категории до 45 кг, стала обладательницей золотой медали Чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2018 года, который проходил в Ашхабаде. Об этом в январе 2021 года сообщила Международная федерация тяжёлой атлетики.

Источник: https://centralasia.news/8801-berdymuhamedov-nagradil-julduz-dzhumabaevu.html