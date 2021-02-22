Школьник из Туркменистана выиграл Гран-при Молодежной премии за мир

Шукургельды Мурадов, школьник из Туркменистана, получил Гран-при Молодежной премии мира. Он участвовал в конкурсе публичных выступлений в рамках проекта Пхенчханского форума мира (PyeongChang Peace Forum), Южная Корея.

В повестку дня форума вошли вопросы, касающиеся защиты и развития мира среди молодежи в рамках ООН. Шукургельди, ученик 11-го класса, выступил с тезисами по миротворчеству и получил главный приз в размере 2 миллионов вон за реализацию своих идей.

Кроме того, он был приглашен на обучение по повышению квалификации в области целей устойчивого развития (ЦУР) и прав человека.

Шукургельди живет и учится в Ашхабаде, активно занимается волонтерской деятельностью. Он владеет пятью иностранными языками. Он уже выпускник Академии превентивной дипломатии и ответственный координатор молодежного движения Y-PEER.

«Тема построения мира, участия молодежи в этом и развития культурных отношений была мне очень близка, и я думаю, что это должно быть одной из причин этой победы. Программа по наращиванию потенциала в ELSAH (Empower Leadership for SDGs and Human Rights) позволила мне ясно выразить свое мнение, обратившись к опыту, накопленному через призму Целей устойчивого развития», — передает Ориент слова Шукургельди.