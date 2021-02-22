Инфраструктурные проекты, реализуемые Туркменистаном, нацелены на мир и социальную устойчивость

Экономист, учёный, председатель Союза экономистов Туркменистана (СЭТ), член Координационного совета Международного союза экономистов, а также эксперт и постоянный автор редакции CentralAsia.news Юрий Аронский 18 февраля выступил на страницах издания. Материал общественного деятеля был посвящён тому, как сегодняшний Туркменистан благотворно реализует массу своих возможностей, обусловленных наличием колоссальных природных ресурсов и выгодным геополитическим положением.

Прежде всего учёный констатировал, что именно энерго-ресурсные и геополитические факторы по многим векторам определяют политику Туркменистана в международных экономических связях, а также раскрывают возможности для реализации ряда глобальных проектов.

Именно поэтому, Туркменистан стал мостом, связующим Европу, Азию, южные и северные страны. Это позволило стране активно развивать транспортно-логистический потенциал, прокладывать магистральные — электроэнергетические, газовые и нефтяные артерии по всем четырём направлениям света.

Автор статьи подчеркнул, что целевое назначение внешнеэкономических шагов Туркменистана — это в первую очередь сотрудничество в регионе. Туркменистан, занимающий в этих вопросах передовую позицию, выдвигает реально-обоснованные инициативы по структурированию необходимой разветвлённой транспортной паутины. Совместно с зарубежными партнёрами в этой сфере уже реализованы актуальные и крупные проекты.

Раскрывая тему глобальных инфраструктурных замыслов Туркменистана, эксперт указал на то, что страна ратует за строительство системы транспортного сообщения и транзита, география которой должна охватить континентальную Евразию с рукавами на морские гавани Черноморского, Балтийского регионов, а также Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. То есть, будучи региональным субъектом с богатыми запасами природного газа в мире, обладая нефтяным потенциалом и имея комплекс инновационных предприятий переработки этих ресурсов, для Туркменистана очень важно решать вопросы их доставки до европейских и азиатских потребителей, считает аналитик.

Экономист поведал и о действующих линиях. К примеру, после запуска ж/д сообщения между Ираном и Туркменистаном железнодорожный транзит сразу вырос на 35%. После успешной реализации инфраструктурных проектов, в разы увеличился объём экспорта туркменской электроэнергии. Основными покупателями в настоящее время являются — Афганистан, Иран и Узбекистан.

Конкретным примером того, как Туркменистан демонстрирует свою энергетическую дипломатию, уверенную готовность к содействию мирного диалога и устойчивому экономическому генерированию, Аронский назвал строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Воплощение в жизнь этого проекта по мнению всех заинтересованных сторон придаст мощнейший импульс экономическому драйву в регионе. Помимо этого, уже проложена и положительно функционирует транснациональная газовая магистраль Туркменистан-Узбекистан-Казахстан-Китай, напомнил эксперт.

Выводя знаменатель, специалист подчеркнул, что маршруты экспорта энергоносителей из Туркменистана открывают большие возможности для осуществления многих международных проектов, а попутно и для энергетического диалога и дипломатии.

Учёный отметил, что Туркменистан как энергетическая держава с огромными резервами энергоресурсов уделяет особое внимание диверсифицированному развитию трубопроводной транспортной сети. Экономист напомнил, что в Туркменистане имеются порядка 71 миллиарда тонн нефтяного эквивалента, из них более 20 миллиардов тонн нефти, а также свыше 50 триллионов кубометров природного газа.